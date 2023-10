Il QS titola: "Leao, Okafor e Chukwueze per Pioli. Serve il gol scaccia-pensieri"

Dopo un altro 0-0 in Champions League, il secondo consecutivo, il Milan vuole presto ritrovare la via del gol questa sera a Marassi contro il Genoa. Per farlo il tecnico Pioli potrebbe affidarsi al tridente più veloce che può schierare. Così titola il QS: "Leao, Okafor e Chukwueze per Pioli. Ora serve il gol scaccia-pensieri". Prova importante soprattutto per Samuel Chukwueze che sembra ancora in fase di rodaggio e ha bisogno di una giocata importante, come un assist o un gol, per accendersi in questa stagione.