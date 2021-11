L’edizione odierna del QS si sofferma in prima pagina sui rossoneri di Pioli in vista del match contro la Fiorentina, in programma alla ripresa del campionato allo stadio Franchi. "Milan, che guaio: Calabria è out", titola il Quotidiano Sportivo, che poi aggiunge: "Tocca a Florenzi?". L’ex Psg è una delle due opzioni per sostituire Davide. L’altra è rappresentata dal giovane Pierre Kalulu.