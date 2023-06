Il QS titola: "Milan forte su Thuram"

Il Quotidiano Sportivo in edicola questa mattina titola così: "Milan forte su Thuram". I rossoneri, sempre alla ricerca di un nuovo centravanti, sono in pressing sull'attaccante francese che è in uscita a zero dal Borussia Mönchengladbach, su cui ci sono però anche PSG e Lipsia. Il club di via Aldo Rossi è in attesa di conoscere la scelta del figlio di Lilian Thuram, ex difensore di Parma e Juventus.