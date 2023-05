Il QS titola: "Milan, il quarto posto è in bilico. Non può più perdere punti"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il QS di questa mattina dedica un approfondimento sul Milan e titola così: "Il quarto posto è in bilico. Ora Pioli non può più perdere punti. Servono i titolari per fermare Sarri". I rossoneri, scivolati al sesto posto, ora non possono davvero più sbagliare specialmente se la sfida è contro una diretta concorrente come la Lazio: dopo un turnover giudicato da molti eccessivo contro la Cremonese, domani contro i biancocelesti l'allenatore rossonero si affiderà ai titolarissimi.