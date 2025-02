Il QS titola: "Milan-Inter derby da urlo"

"Milan-Inter derby da urlo". Non usa giri di parole oggi il Quotidiano Sportivo, per titolare la prima pagina. Alle 18 sfida ad alta tensione, tra mercato (entrambi i club molto attivi) e mister nervosi. In taglio basso, invece, figura questo titolo: "Lotta salvezza, Monza e Como non si rialzano". I brianzoli perdono per 0-1 lo scontro diretto con il Verona, i lariani vengono sconfitti 2-0 dal Bologna.

DOVE VEDERE MILAN-INTER

Data: domenica 2 febbraio 2025

Ore: 18.00

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN e Sky

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: Chiffi

ASSISTENTI: Carbone-Peretti

IV UOMO: Marinelli

VAR: Di Paolo

AVAR: Doveri