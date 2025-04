Il QS titola: "Milan più italiano. Da Ricci a Tonali: ecco gli obiettivi"

Il Quotidiano Sportivo in edicola questa mattina titola così: "Milan più italiano. Da Ricci a Tonali: ecco gli obiettivi". In via Aldo Rossi vogliono un Milan più italiano e per questo in estate i dirigenti milanisti puntano ad inserire nella rosa rossonera nuovi innesti azzurri. Oltre al ritorno (molto difficile) di Sandro Tonali, da tempo uno dei nomi più caldi per il centrocampo del Diavolo è sicuramente quello di Samuele Ricci, mediano del Torino e della Nazionale italiana.

Milan, quanti giocatori alle nazionali giovanili azzurre. I complimenti di Gravina

Intervenuto ieri ai microfoni della stampa presente al Social Football Summit Snack, Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha voluto fare i complimenti al club rossonero per i tanti giocatori milanisti convocati nelle nazionali giovanili italiane: "Voglio fare i complimenti al Milan. É il club che fornisce più calciatori alle nazionali giovanili, 31, contro i 28 dell’Atalanta. Sara una strana coincidenza, ma accade da quando ci sono le seconde squadre. Il Milan ha avviato un percorso, anche a discapito della competitività perché sta rischiando i playout in Serie C, facendo una scelta di visione, con grande senso di responsabilità, investendo sui giovani talenti. Ed é la dimostrazione tangibile e lampante che sportivamente si rischia riducendo le età della Primavera e per effetto domino delle altre squadre giovanili, ma la politica dei giovani ripaga".