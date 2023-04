Il QS titola: "Milan, riprova: con l'Empoli per dar seguito al 4-0 al Napoli"

MilanNews.it

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "Milan, riprova: con l'Empoli per dar seguito al 4-0 al Napoli". Stasera a San Siro tornano in campo i rossoneri che hanno l'obiettivo di dare continuità alla vittoria di domenica in casa della capolista. Pioli ha dichiarato ieri in conferenza stampa che la sua squadra non sta pensando alla Champions, ma solo a portare a casa i tre punti contro i toscani.