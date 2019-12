Secondo le indiscrezioni, Gattuso potrebbe prendere il posto di Ancelotti sulla panchina del Napoli. Non a caso, il QS in edicola questa mattina titola in prima pagina: "Rino-Carletto: se l’allievo licenzia il maestro". Occhio, dunque, al possibile avvicendamento tra ex allenatori del Milan: Gennarino sarebbe in pole in caso di esonero di Ancelotti.