Il QS titola: "Scatto Milan, tutto per il top"

"Scatto Milan, tutto per il top". Titola così in prima pagina il Quotidiano Sportivo soffermandosi sulla situazione dei rossoneri, che oggi alle 15 saranno di scena a San Siro ospitando il Lecce. Un esame utile per provare a centrare la seconda vittoria di fila e blindare il secondo posto. Intanto i rossoneri dovranno pensare anche all'Europa League ma anche al mercato e alla questione stadio.

DOVE VEDERE MILAN-LECCE

Data: sabato 6 aprile 2024

Ore: 15.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, zona DAZN

Web: MilanNews.it