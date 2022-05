Il QS titola sui rossoneri: "Milan al passo del Tonali"

MilanNews.it

"Milan al passo del Tonali" scrive QS in apertura parlando della vittoria del club rossonero in casa dell'Hellas Verona. Successo in rimonta per 3-1 per la formazione di Stefano Pioli, grazie a una doppietta del centrocampista Sandro Tonali, su doppio assist di uno scatenato Rafael Leao, e tris finale ad opera di Alessandro Florenzi. Rossoneri di nuovo a +2 sull'Inter, Scudetto più vicino.