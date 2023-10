Il QS titola sul Milan: "Cambi, difesa e nervi tesi: Pioli sotto accusa"

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina sul Milan: "Cambi, difesa e nervi tesi: Pioli sotto accusa". In casa rossonera il clima non molto sereno dopo gli ultimi risultati e gli ultimi episodi di nervosismo in alcuni giocatori. A finire nel mirino, come sempre accade nel calcio, è ovviamente l'allenatore.