Il QS titola: "Torna Leao per scuotere il povero Milan"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il QS di questa mattina ha titolato così sulla partita dei rossoneri stasera in casa contro il Torino: "Torna Leao per scuotere il povero Milan". Dopo le due clamorose panchine consecutive Stefano Pioli rilancerà dal primo minuto in campo Rafael Leao questa sera contro i granata che arrivano a San Siro per fare il terzo sgambetto in stagione ai Campioni di Italia. Il Milan manca la vittoria da sette partite.