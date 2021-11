Il QS verso Milan-Porto: "Ibra-Giroud, la staffetta per restare ancora in corsa"

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina in vista del match di stasera del Milan contro il Porto: "Ibra-Giroud, la staffetta per restare ancora in corsa". Pioli si affiderà dal primo minuto al francese, mentre lo svedese, reduce dall'ottima prestazione contro la Roma, partirà inizialmente dalla panchina. Per il Diavolo sarà fondamentale portare a casa i tre punti contro i portoghesi per continuare a sperare negli ottavi di Champions League.