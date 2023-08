Il quesito della Gazzetta: "Chi scatta a destra? Pulisic favorito su Chukwueze"

Mancano appena quattro giorni all'inizio del campionato e sei all'esordio del Milan che sarà impegnato nel posticipo di lunedì contro il Bologna. La Gazzetta dello Sport, questa mattina, ha posto un quesito per ogni squadra. Questo quello sui rossoneri: "Chi scatta a destra? Pulisic favorito su Chukwueze". Secondo la rosea è l'americano a essere in pole position per la gara di debutto al Dall'Ara: per lui il vantaggio di essere a Milano da più tempo e di aver già giocato diverse partite con i nuovi compagni. Al nigeriano, per il momento, sarà affidato il ruolo di "spacca-partita".