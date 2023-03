Il quotidiano inglese Sun ironizza sul Milan: "Un gustoso piatto italiano"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Sale la tensione per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Tottenham e Milan, dove i rossoneri partono con il vantaggio - seppur minimo - costruito nella gara di andata. Il Sun, quotidiano inglese, oggi ha presentato la partita in ottica Spurs così: "Un gustoso piatto italiano". Il riferimento è chiaramente alla squadra di Stefano Pioli che non viene ritenuta un ostacolo insormontabile in Gran Bretagna, nonostante anche il Tottenham non stia vivendo un grandissimo momento e arrivi da due sconfitte consecutive.