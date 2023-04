Il racconto del CorSport: "Milano, derby del destino"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport questa mattina propone un pezzo a firma di Bruno Bartolozzi e con titolo "Milano, derby del destino" per raccontare cosa fu quella doppia semifinale nel 2003. Esattamente come vent'anni fa Milan e Inter si contenderanno un posto in finale: in quei giorni Maldini e Zanetti erano in campo, oggi sono a lavorare dietro la scrivania e soffrire in tribuna. Quelle due partite cambiarono i destini sportivi e non solo delle due società milanesi e anche i derby che verranno sono destinati a farlo. Furono due partite da film per quanto si vide dentro e fuori dal campo, per l'elettricità che si respirava a Milano.