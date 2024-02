Il Rennes si compra una pagina della Gazzetta e si carica: "Dare tutto"

Operazione singolare del Rennes che questa mattina ha comprato l'ultima pagina della Gazzetta dello Sport e ha lanciato un messaggio al Milan e a tutti i suoi tifosi, allo stesso tempo spronandosi in vista dell'impegno che Stephan, tecnico francese, ha definito ieri come "il più prestigioso della storia del club". Nella pagina acquistata dal club bretone si legge in italiano, sotto l'immagine di un giocatore con la maglia del Rennes che svetta su San Siro: "Rennes, dal primo all'ultimo minuto: dare tutto".

Poi un sottotitolo scritto sempre in italiano: "L'orgoglio, la passione e il fervore hanno appuntamento questa sera a San Siro. Saremo in migliaia a celebrare l'amore dei nostri colori, rossonero! Forza Rennes!". Il messaggio integrale è poi ripetuto sotto in francese. Questa sera a San Siro, i rossoneri di Francia saranno sostenuti da circa 7mila tifosi giunti in Italia per l'occasione.