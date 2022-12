Il retroscena su Leao di Tuttosport: "Lo Sporting e la carta in mano all'ex agente"

MilanNews.it

L'edizione di questa mattina di Tuttosport riporta un aspetto legato al rinnovo di Rafael Leao che potrebbe rivelarsi molto interessante. Il titolo recita: "Lo Sporting e la carta in mano all'ex agente". Non è una novità della vicenda che sta complicando ulteriormente le trattative tra il Milan e il calciatore portoghese, secondo cui Leao deve pagare alla sua ex squadra, lo Sporting Lisbona, una miulta di 20 milioni di euro che viene estinta con il pignoramento del 20% del suo stipendio. Secondo alcune indiscrezioni l'ex agente del 17 rossonero, quello che lo portò da Lisbona al Lille, avrebbe in mano la carta che la società francese firmò per prendersi in carico un indennizzo da dare ai portoghesi una volta che Leao si sarebbe trasferito in Francia. Questo documento, però, non sarebbe nelle mani del giocatore ma, appunto, del suo ex procuratore.