Il ritorno del diesse. Il CorSport: "Il Diavolo veste Tare"

vedi letture

Non è finita qui. Il viaggio londinese di Giorgio Furlani aveva lasciato credere che il Milan avesse oramai deciso di puntare una volta e per tutte su Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo, ma proprio sul più bello, quando le parti dovevano incontrarsi per definire gli ultimi dettagli dell'accordo, l'amministratore delegato del Milan ha compiuto un passo indietro facendo tramontare la pista che portava all'ex Juventus e Tottenham.

Di conseguenza è immediatamente ripartito il casting per il nuovo diesse, con i nomi di Tony D'Amico e Igli Tare che sono tornati in auge dopo settimane un po' in disparte. In merito a questo testa a testa Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Il Diavolo veste Tare", confermando che l'ex Lazio è attualmente in vantaggio rispetto al direttore sportivo dell'Atalanta, sul quale graverebbero alcuni vincoli (bisognerebbe quantomeno aspettare la fine della stagione perché è sotto contratto con la Dea) che rovinerebbero ulteriormente i programmi del Milan.