Il ritorno di Donnarumma, il CorSport: "San Siro muro ostile a Gigio"

vedi letture

La gara di questa sera tra Milan e Psg, non segna semplicemente una sfida cruciale per il cammino europeo (e non solo) dei rossoneri in questa stagione. La sfida infatti riproporrà il ritorno di Gianluigi Donnarumma nella San Siro rossonera per la prima volta dal suo addio discusso e contestato dai tifosi del Diavolo. Il Corriere dello Sport ha titolato così: "San Siro muro ostile a Gigio".

I tifosi del Milan non accoglieranno di certo con grande favore il ritorno del loro ex portiere e si sono già preparati da tempo per un'accoglienza molto "calda". In tutto questo sia Luis Enrique che Skriniar, che hanno parlato alla vigilia, assicurano sulla serenità del portiere nelle ore precedenti alla gara.