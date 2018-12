Il Secolo XIX - Samp, Quagliarella verso il rinnovo annuale con opzione

Si deciderà in questi giorni il futuro di Fabio Quagliarella. Le voci di mercato non mancano per l'attaccante napoletano, così come le possibilità di un rinnovo con la Sampdoria. A tal proposito, secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, dalla scorsa settimana si sono avviati i contatti per il prolungamento nonostante i rapporti con l'agente del 27, Beppe Bozzo, non siano certo idilliaci dopo il "caso Zaza" della scorsa estete. Oggi Massimo Ferrero arriverà a Genova e dovrebbe incontrarsi con Quagliarella per proporre un rinnovo annuale con opzione sulla stagione successiva legata al numero di presenze come fatto anche con Edgar Barreto.