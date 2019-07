Il Secolo XIX al suo interno, a pagina 37, dedica spazio al mercato in entrata del Genoa con il titolo seguente: "Biennale per Biglia. Il regista argentino non chiude la porta". Offerto dal Grifone all'argentino un ingaggio da 1,5 milioni a stagione, opzione per la terza. Intanto c'è l'intesa con il Real per Lucas Silva, ma non è lui la prima scelta.