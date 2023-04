Il Sole 24 Ore: "Amazon mette all'asta la semifinale tra Milan e Inter"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato da MilanNews.it nei giorni scorsi (QUI), Amazon Prime Video, che detiene i diritti esclusivi per la trasmissione dell'euroderby di andata tra Milan e Inter il prossimo 10 maggio, è obbligata ad ascoltare le offerte che arrivano per la trasmissione dell'evento in chiaro, secondo una legge del 2012 che prevede che eventi di rilevanza nazionale (tra cui semifinali o finali europee) vadano rese disponibili a tutti. Dunque Il Sole 24 Ore oggi titola così: "Amazon mette all'asta la semifinale tra Milan e Inter". Il colosso potrebbe o mettere semplicemente a disposizione il segnale dell'evento oppure può vendere tutta la trasmissione inclusi telecronisti e linea editoriale per quella sera.

Sul tavolo di Amazon sono arrivate offerte di Rai, Mediaset, La7, Sky (con il canale TV8) e WarnerBros Discovery (con il canale NOVE). Per oggi o domani è atteso il responso.