Il Sole 24 Ore: DAZN, stop alla doppia utenza da metà dicembre. Al via le comunicazioni

La notizia ormai ha fatto il giro dell'Italia: DAZN non permetterà più la concurrency, ovvero due utenze collegate ad un medesimo abbonamento in grado di vedere contemporaneamente lo stesso contenuto. Contattata da Il Sole 24 Ore, la piattaforma che detiene i diritti per la serie A, replica con un secco "no comment". Il "due al posto di uno", scrive il quotidiano, è ormai vicino all'addio e presto dovrebbero partire le comunicazioni agli abbonati che avranno la possibilità di esercitare il recesso dell'abbonamento entro 30 giorni. In questo modo lo stop alla concurrency partirà da metà dicembre, mettendo fine alla possibilità della doppia utenza contemporanea come è stato fino ad oggi.