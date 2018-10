Il Sole 24 Ore - Milan, accordo con Unicredit sul factoring

Importanti aggiornamenti sul fronte societario. Secondo l'edizione odierna de Il Sole 24 Ore, a firma Carlo Festa, il Milan avrebbe raggiunto l'accordo con Unicredit per una linea di circa 100 milioni di euro di factoring. L'accordo, prosegue il collega, sarebbe stato raggiunto nelle scorse settimane ad indicare la ritrovata solidità finanziaria del club con Elliott (leggi qui per l'articolo integrale). In poche parole, le banche hanno nuovamente dato fiducia e credito al Diavolo, una volta terminata l'era cinese con Yonghong Li. Per le nuove linee societarie, prosegue Festa, potrebbe essere dunque scelta la via del factoring, garantendo i futuri introiti da diritti audiovisivi delle prossime annate sportive.