Il Sole 24 Ore - Milan, la perdita record complica i piani di Elliot

Il Sole 24 Ore si sofferma sul bilancio del Milan, il primo dell’amministrazione Usa, che ha registrato una perdita record di 146 milioni. Oltre ai 300 milioni prestati a Yonghong Li - si legge - finora Elliott ha immesso nel Milan 325 milioni. Per uscire dall’affare con un margine positivo, dunque, il fondo americano ad oggi dovrebbe vendere il Milan per oltre 700 milioni. Sui conti del club si trascinano ancora gli effetti negativi della dispendiosa gestione di Mister Li, ma anche per la famiglia Singer non tutto è filato liscio. Alla mancata qualificazione alla Champions League e alla squalifica della Uefa per le violazioni del FPF si è sommato un avvio di stagione deludente, con tanto di cambio di allenatore.