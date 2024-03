Il Sole 24 Ore: "Milan, perquisizioni nella sede. Faro della procura sulla proprietà"

vedi letture

Anche Il Sole 24 Ore questa mattina cerca di far luce sulla vicenda che ha portato la Procura di Milano, nel pomeriggio di ieri, a perquisire Casa Milan e iscrivere Furlani e Gazidis nel registro degli indagati. Il quotidiano economico titola: "Milan, perquisizioni nella sede. Faro della procura sulla proprietà". Gli indagati sono quattro, oltre all'attuale e al vecchio amministratore delegato rossoneri, ci sono anche Daniela Italia e Jean-Marc McClean manager di Elliott e amministratori della società lussemburghese Project RedBlack. L'ipotesi di reato è da ricondurre all'articolo 2638, ovvero: "ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza". E per i Pm, continua Il Sole, sarebbero stati dichiarati: "fatti materiali non rispondenti al vero".

Nello specifico le verifiche della Procura sono state fatte a margine dello scontro tra Elliott e l'ex socio di minoranza del club rossonero Blue Skye, in merito alla cessione del Milan nell'agosto del 2022. I ricorsi di Blue Skye, in questi anni, non hanno portato a nulla ma in questo tempo di indagini la Procura ritiene di aver messo insieme una serie di indizi secondo cui verrebbe alla luce il fatto che il fondo Elliott sia ancora in capo al club rossonero, nonostante sia stata dichiarata la cessione.