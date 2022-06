Il Sole 24 Ore titola: "RedBird conquista il Milan. Elliott resterà con il 30%"

MilanNews.it

Anche il Sole 24 Ore oggi in edicola si concentra sulla cessione del Milan che, dopo settimane di trattative e colpi di scena, è effettivamente avvenuta e ha visto il passaggio di mano dalla famiglia Singer a Gerry Cardinale. Il titolo del quotidiano di ispirazione economica recita: "RedBird conquista il Milan. Elliott non esce: resterà con il 30%". Infatti, come riporta il giornale, almeno inizialmente ci si troverà di fronte a una partnership: Elliott, che valuta il club, 1.2 miliardi di euro rimarrà con una quota di minoranza, probabilmente intorno al 30%, e manterrà membri nel consiglio di amministrazione rossonero. Il closing effettivo della trattativa avverrà nei mesi estivi e non si andrà oltre settembre.