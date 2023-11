Il suggerimento della Gazzetta al Milan: "Missione Euro Milan: come ritrovare i gol"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha dedicato una pagina intera al problema del gol per il Milan. I rossoneri non hanno ancora segnato in questa edizione della Champions League e più in generale sono cinque partite che rimangono a secco nella massima competizione continentale. Questo il titolo della rosea: "Missione Euro Milan: come ritrovare i gol". Vengono individuati quattro aspetti centrali. Da una parte ci sono sicuramente i recuperi importanti: con Pulisic che offre senza dubbio un'ottima soluzione e Chukwueze un'alternativa.

Ma i due c'erano già nelle altre gare di Champions, anche loro devono alzare i giri del motore. Tatticamente, poi, sarà cruciale mantenersi compatti e corti: lasciare pochi spazi al Psg, soffocarli subito per evitare di mettere in mostra il palleggio e rilanciare veloce il contropiede di Leao, su tutti. A centrocampo sarà fondamentale una linea inedita a tre formata da Loftus, Musah e Reijnders: tre nuovi acquisti che dovranno imbrigliare la mediana avversaria. C'è infine Mike Maignan che con la sua visione e i suoi lanci può essere un regista aggiunto per il Diavolo.