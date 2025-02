Il tecnico rossonero la vince dalla panchina, il CorSport: "I cambi di Conceiçao"

Il Milan la vince con i cambi dalla panchina. Il 2-0 maturato al Castellani di Empoli è frutto delle prestazioni dei tre giocatori che hanno fatto il loro ingresso in campo dopo l'intervallo. Christian Pulisic ha rifinito due assist, uno per la testa di Rafael Leao e l'altro per il letale sinistro di Santiago Gimenez, al primo gol con il Milan e in Serie A. Dopo averli lasciati in panchina all'inizio, i loro ingressi erano quasi scontati ma è stato soprattutto aver mantenuto l'atteggiamento offensivo anche in inferiorità il vero pregio di Sergio Conceicao.

Il Corriere dello Sport questa mattina si concentra su "I cambi di Conceicao. Il tecnico ha dato fondo alla panchina nella ripresa". E l'allenatore lusitano ha poi parlato bene di come si è rinforzata la squadra nel post gara: "Ho rischiato con i cambi nella ripresa perché volevo vincere. Pareggiare per un club come il Milan è come perdere. Sicuramente abbiamo più soluzioni di un mese fa. Uscire dalla comfort zone e lavorare per uno scopo più grande, che è quello di seguire la squadra. Questi dettagli portano i giocatori ad un livello superiore".