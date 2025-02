il tempo scorre e le occasioni si dimezzano. Tuttosport: "Milan, la Champions in soli 180'"

La stagione sta volgendo al termine, anche perché dopo il recupero di questa sera mancheranno solo 12 giornate alla fine del campionato. Insomma, la partita del Dall'Ara è la classica da dentro o fuori per il Milan, perché nonostante i 36 punti in palio (39 con quelli di stasera), recuperare 8 punti alla Juventus quarta si pronostica essere un'impresa ancora più difficile di quanto già non risulti.

Il tempo scorre e con esso le possibilità di raggiungere il quarto posto. Il Milan non si può più dunque permettere di compiere (altri) passi falsi, come scritto questa mattina anche da Tuttosport che ha titolato: "Milan, la Champions in soli 180'". Dopo il Bologna, infatti, a San Siro arriverà la Lazio, altra partita fondamentale che potrebbe dipendere molto anche da quella di stasera.