Il terzo atto di Ibra al Milan, Tuttosport: "Operativo sul mercato e punto di riferimento"

Zlatan Ibrahimović e il Milan, atto terzo. L'ex attaccante svedese torna in rossonero per la sua terza avventura, dopo quella del 2011 e l'Iz Back del 2020. Ibra torna a vestire il rossonero, ma questa volta lo farà in giacca e cravatta, con un ruolo dirigenziale al fianco del presidente Gerry Cardinale, che lo ha corteggiato per settimane e lo ha rivoluto al Milan, dopo l'addio al calcio dello scorso giugno e le lacrime a San Siro.

Ibra il super consulente: il nuovo ruolo al Milan

Di fatto Zlatan sarà un super consulente dei rossoneri, entrando in gioco in ogni questione che toccheranno i rossoneri di qui in avanti. Come riferisce stamattina Tuttosport, il parere dello svedese sarà importantissimo anche sul mercato, grazie alla preparazione e conoscenza maturata nella lunga carriera, ma Ibra affiancherà la dirigenza diventando anche un punto di riferimento per i calciatori e il tecnico, colmando il vuoto lasciato dall'addio di Paolo Maldini. Per Ibra dunque un ruolo di rilievo, ad braccio destro del presidente Gerry Cardinale, pronto ancora ad incidere per il suo Milan.