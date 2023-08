Il titolo del QS: "Tonali è già il passato, ora qui c'è Reijnders"

Sembra essere passata una vita da quei giorni pieni di tensione e tristezza sportiva in cui i tifosi rossoneri hanno dovuto salutare Sandro Tonali, emblema del milanismo. In realtà è passato poco più di un mese e sempre quei tifosi hanno imparato già a conoscere chi lo sta sostituendo a livello tecnico in campo, Tijjani Reijnders. Per questo motivo oggi il QS scrive: "Tonali è già il passato, ora qui c'è Reijnders".

L'olandese, che già aveva dato segnali ottimi in pre-campionato, ha catturaton definitivamente i cuori del Milan con la partita di Bologna: neanche un passaggio sbagliato e primo assist in rossonero. Ora sembra un po' più facile lasciar partire Tonali.