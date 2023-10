Il treno Theo in ritardo, Tuttosport: "Il 4-3-3 gli ha spento il turbo"

Non solo fase offensiva e fase difensiva in crisi, nel Milan di oggi anche diversi singoli stanno faticando a imporsi. Uno di questi è sicuramente Theo Hernandez che, a patto di qualche squillo come la partita contro il Torino nella seconda giornata di campionato, non sta incidendo come ci si potrebbe aspettare. Tuttosport ha provato a trovare delle ragioni a tutto questo e le ha spiegate così: "E il 4-3-3 ha spento il turbo a Theo".

Secondo la disamina tattica, con un centrocampista in più davanti a sè, il terzino non riesce più a liberare i cavalli sulla fascia, sfruttando così la sua arma migliore. Lo si vede molto di più venire dentro il campo, sia con la palla che senza ma la pericolosità si abbassa. Anche i numeri lo tradiscono: solo un gol proprio contro il Toro e ancora zero assist.