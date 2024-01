Il valzer degli allenatori è già partito. Tuttosport: "Milan, avanti Motta. Conte: Roma o Napoli"

L'esonero di Josè Mourinho, cacciato ieri mattina dalla Roma, non ha fatto che alimentare i discorsi sul "valzer delle panchine" che a partire da quest'estate ci potrebbe essere nella nostra Serie A. Interessato anche il Milan, che a fine stagione dovrà prendere una decisione, anche in base ai risultati dei prossimi mesi: confermare Stefano Pioli o andare oltre?

Tuttosport questa mattina fa il punto sulle squadre che verosimilmente si ritroveranno a scegliere un nuovo tecnico, ovvero Milan, Roma e Napoli. Il titolo è molto chiaro e si concentra su Thiago Motta e Antonio Conte, due tra i nomi più ambiti: "Milan, avanti Motta. Conte: Roma o Napoli". L'italo-brasiliano, per il Milan, sarebbe l'ideale per iniziare un nuovo progetto in linea anche con le idee del club di Cardinale e con un ingaggio più sostenibile rispetto a Conte. Quest'ultimo vuole tornare in Italia ma con uno stipendio molto elevato: la Roma, che pagava parecchio Mourinho, potrebbe incontrare le richieste del tecnico pugliese.