"Forza Sinisa", è il titolo scelto questa mattina dal Corriere dello Sport, che in prima pagina scrive: "In ansia per Mihajlovic". Problemi di salute per l’ex tecnico del Milan: "Oggi - si legge sul noto quotidiano sportivo della Capitale - l’allenatore del Bologna dirà che deve fermarsi. Gli esami clinici evidenziano la necessità di sottoporsi a una terapia d’urto".