Indagini a Casa Milan, club rossonero sulle prime pagine anche dei quotidiani generalisti

Oggi del Milan non si parla solo sui quotidiani sportivi. Le perquisizioni della Guardia di Finanza ieri pomeriggio a Casa Milan e le indagini sull'attuale amministratore Giorgio Furlani e quello vecchio Ivan Gazidis - più altre due persone - hanno messo il club rossonero al centro anche della cronaca generalista, come emerge dalle prime pagine dei principali quotidiani nazionali usciti questa mattina in edicola e che riportano i punti chiacve della vicenda scoppiata ieri in via Aldo Rossi.

Il Corriere della Sera, che tra i primi ieri ha riportato la notizia, scrive in prima pagina: "La vendita del Milan, inchiesta dei Pm: «E' ancora di Elliott»". Nell'occhiello viene riportata la notizia dell'indagine su Furlani e Gazidis e anche la posizione del club: "Noi estranei". Anche La Repubblica, tra gli altri, riporta in prima pagina la notizia, scrivendo: "Milan, perquisita la sede. Si indaga sulla cessione del club a Cardinale". Non è da meno La Stampa che scrive: "«Nascosti i proprietari». Il Milan sotto inchiesta". Il Giornale scrive: "Il Milan sotto inchiesta: «E' ancora di Elliott»". E pure Il Sole 24 Ore riferisce la notizia in prima pagina: "Milan, per i Pm Elliott ha ancora il controllo".