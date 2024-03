Indagini a Casa Milan, il CorSera prova a fare chiarezza

La notizia sulle indagini a Casa Milan ha messo in subbuglio l'universo rossonero. Il Milan ha dichiarato la sua terzietà ai fatti che, al momento, riguardano solamente Giorgio Furlani e Ivan Gazidis, più altri due indagati relativi allo schema dirigenziale del fondo Elliott. Eppure il polverone che si è alzato ha oscurato quella che doveva essere, ed è oggi, la giornata della vigilia di Slavia Praga-Milan, gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, partita importantissima per il prosieguo della stagione del Diavolo che ha il vantaggio di partire dal 4-2 maturato a San Siro sei giorni fa. Questa mattina, con una serie di domande e risposte, il Corriere della Sera ha cercato di fare chiarezza sulla vicenda che riguarda la Procura di Milano e la cessione del Milan.

Il CorSera riporta come la Guardia di Finanza abbia sequestrato "documenti e effettuato copie di dati in pc e telefoni". A Furlani e Gazidis viene contestato il reato di ostacolo all'attività di vigilanza da parte della Federcalcio, circa la comunicazione della titolarità effettiva del club con sede in via Aldo Rossi. Questo indizio di accusa muove dal fatto che la Procura ha il sospetto che il fondo Elliott avrebbe ancora il "controllo sostanziale" del Milan, nonostante alla Figc sia stata comunicata la cessione in favore di RedBird. In tale schema non risulta indagato il presidente Paolo Scaroni perchè questo tipo di reato può essere commesso da chi è tenuto a riferire, all'interno di un'azienda, comunicazioni specifiche. Inutile dire che in un club di calcio, ciò è appannaggio dell'amministratore delegato. Il controllo di Elliott sul club avverrebbe, secondo la Procura, tramite il vendor loan agreement. Se le accuse verranno confermate, tutto da verificare ancora, il Milan rischia multe o penalizzazioni in classifica.