Infermeria Milan, la Gazzetta: "Florenzi a parte, Sportiello è ok"

Ieri pomeriggio MilanNews.it ha riportato lo stato di salute di alcuni giocatori rossoneri in via di guarigione (LEGGI QUI). Oggi la Gazzetta dello Sport conferma, in particolare su Marco Sportiello e Alessandro Florenzi. Il titolo della rosea questa mattina in edicola recita così: "Florenzi a parte, Sportiello è ok".

Sportiello è definitivamente recuperato e tornerà tra i convocati in occasione della sfida di sabato sera contro l'Udinese. Il lavoro di Florenzi è stato ancora personalizzato ma il laterale romano dovrebbe farcela per sabato, almeno per la panchina.