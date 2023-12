Infermeria, un difensore entra e uno esce. La Gazzetta: "Tomori: marzo. Pellegrino, ok"

La situazione in difesa per il Milan è molto delicata. Con l'infortunio di Tomori a Salerno, ora Pioli ha fuori tutti e tre i giocatori che, a inizio stagione, erano considerati i primi tre nelle gerarchie: oltre all'inglese sono fuori già da più tempo sia Kalulu che Thiaw. E l'inglese ne avrà anche lui per diverso tempo e non è un caso che la Gazzetta dello Sport titoli così stamattina: "Tomori: marzo. Pellegrino, ok: ora è pronto"

I risultati degli esami di Tomori sono stati forieri di cattive notizie: l'inglese starà fuori due mesi e dunque lo si rivedrà a Marzo, in primavera. In compenso, anche se è diversa la caratura del giocatore, il Milan ritrova Pellegrino che si era infortunato a fine ottobre nella gara contro il Napoli, la stessa in cui aveva fatto l'esordio con la maglia rossonera. Ora Pellegrino è tornato ad allenarsi ed è a disposizione per il Sassuolo.