Infortuni, leader assenti, tattica pure. La Gazzetta: "I mali del Diavolo"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport questa mattina analizza la situazione del Milan a 360 gradi. In un pezzo composito, la rosea cerca di indagare quali sono i vari problemi che stanno frenando i rossoneri, tanto da averli fatti scivolare a -11 punti dall'Inter capolista, con due giornate del girone d'andata ancora da giocare. Sono tre i macro problemi che la Gazzetta ha riunito sotto il nome de: "I mali del Diavolo".

Il primo problema sono inevitabilmente gli infortuni. Siamo alla diciassettesima giornata e sono già trenta gli stop stagionali. Solo 6 giocatori sono ancora indenni e il club inizia a irritarsi, perché non avere mai la rosa al completo sta influenzando tantissimo il rendimento della squadra e dunque la possibilità di guadagno. Poi ci sono i leader spenti. Nell'ultima partita a Salerno, da gente come Leao e Theo ci si aspettavano i buchi sulla fascia sinistra: invece si sono spenti e sono scomparsi dal campo. Si parla di loro ma si potrebbe parlare di tantissimi altri rossoneri in riserva. Quindi ci sono le scelte tattiche che mostrano un Milan spesso allo sbando. La squadra è spesso spaccata in due - anche in situazione di vantaggio - e la difesa viene lasciata sola negli uno contro uno - anche in situazione di vantaggio. In attacco poi, se Leao non è in giornata, mancano idee.