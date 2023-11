Infortuni, non è solo sfortuna. Tuttosport: "Calabria e Leao ko: sono ventitrè!"

Altra partita, altri infortuni per il Milan che ieri ha perso due dei suoi giocatori più in forma (Leao e Calabria), tre se si considera anche la defezione di Loftus prima della partita. Una situazione ormai oggettivamente imbarazzante, specialmente se si guardano i numeri che Tuttosport oggi mette in risalto: "Calabria e Leao ko: sono ventitrè!". In particolare sono ventitrè gli infortuni muscolari, da inizio stagione, in appena due mesi e mezzo.

Inutile dire che nessuna altra squadra ne ha subiti un numero così grande. Una situazione che è oggetto di indagine interna nel Milan e nello staff di Pioli perché, come ha detto lo stesso tecnico rossonero, non può essere solo sfortuna.