Infortuni, ribellioni e mancanza di risultati. Il CorSport: "Milan a nervi scoperti"

L'immagine di Giroud e Leao stizziti al momento del cambio al Maradona racchiude il momento di tensione in casa Milan. Questo, secondo il Corriere dello Sport, è solo uno degli ultimi problemi di Pioli, che già nei giorni scorsi (dopo le dichiarazioni post Champions di Calabria) parlava di una situazione da nervi tesi.

I problemi per il tecnico rossonero in questo periodo sono tanti. Oltre ai numerosi infortuni, infatti, continuano a mancare i risultati, con la qualificazione agli ottavi di Champions in salita e la vetta in campionato che si è allontanata: a Napoli il Milan ha perso l’occasione di mantenere il contatto con la capolista Inter. E nel frattempo "il feeling del tecnico con alcuni big s’indebolisce", scrive il giornale.