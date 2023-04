Infortunio al polpaccio per Ibra, difficile ipotizzare un ritorno in campo

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Come riportato da Tuttosport, Zlatan Ibrahimovic ieri si è sottoposto agli esami di controllo che hanno confermato una lesione del gemello mediale del polpaccio destro. Il polpaccio è un muscolo che necessità almeno un mese di stop per guarire, se poi consideriamo Ibrahimovic e la sua età, è difficile pensare che lo svedese possa tornare in campo in questa stagione.