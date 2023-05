Infortunio Bennacer, il CorSport: "Il Milan corre ai ripari"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Se mercoledì sera ha piovuto in casa Milan con la sconfitta senza appello nella gara di andata di Champions contro l'Inter, giovedì la pioggia ha continuato a battere sul bagnato: Ismael Bennacer ha finito la sua stagione dopo aver rimediato una lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro che lo ha costretto a lasciare il campo dopo 18 minuti del derby. Il Corriere dello Sport oggi titola così: "Infortunio Bennacer, il club corre ai ripari". L'algerino è una pedina importantissima dello scacchiere di Pioli e lascerà una lacuna che non potrà essere colmata nè in questo finale di stagione nè per gli inizi della prossima.

Infatti, nonostante la certezza sul recupero si avrà solo dopo l'operazione, si stimano almeno tre mesi di stop. In questo lasso di tempo, che coincide con il calcio mercato, i rossoneri dovranno essere abili a trovare uno o più sostitui degni del numero 4.