Infortunio Biglia, Tuttosport: "Obiettivo Supercoppa"

Obiettivo Supercoppa Italiana per Lucas Biglia. Il quotidiano Tuttosport pone l’accento sull’infortunio del centrocampista argentino, che dovrà rimanere ai box per ameno otto settimane. Insomma, il 2018 calcistico dell’ex Lazio è finito anzitempo. Biglia ha messo nel mirino la sfida alla Juventus (data da definire, si giocherà tra il 13 e il 16 gennaio), che metterà in palio il primo trofeo della stagione.