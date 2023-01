Infortunio e operazione alla spalla per Ballo-Touré: Dest potrebbe slittare a sinistra

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Infortunio serio per Ballo-Torè contro la Salernitana, che, in seguito ad un trauma di gioco nei minuti finale della gara contro il PVS, ha riportato una lussazione acromion-claveare destra che richiede l'intervento chirurgico, che sarà eseguito nella giornata di oggi. Per sostituirlo, dounque, Sergino Dest potrebbe slittare a sinistra nel ruolo di vice Theo, visto anche il recupero di Calabria. A riportarlo è il Corriere dello Sport.