Insulti a Maignan, chiusa la curva dell'Udinese: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

I fatti incresciosi di Udine, che hanno visto Mike Maignan vittima di insulti razzisti, continuano a far parlare specialmente dopo che nella giornata di ieri il Giudice Sportivo ha deciso di far giocare a porte chiuse la prossima gara dell'Udinese. Una decisione che anche questa mattina si prende spazio nelle prime pagine di tutti i principali quotidiani sportivi. Vediamoli insieme.

La Gazzetta dello Sport in taglio basso scrive: "Razzismo. Vertice da Piantedosi. Udinese-Monza sarà a porte chiuse". Il ministro dell'interno si sta attivando fin dalle prime ore per far sì che al razzismo questa volta si risponda con iniziative concrete. Il Corriere dello Sport in taglio laterale titola in questo modo: "Caso Maignan, stadio chiuso all'Udinese". Nel sottotitolo prosegue: "Pugno duro del Giudice: niente tifosi con il Monza". Infine c'è Tuttosport che dedica all'argomento l'editoriale del direttore Vaciago: "Udine, porte chiuse. Sanzione sbagliata".