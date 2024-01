Insulti a Maignan, Tuttosport titola con l'idea di Infantino: "Sconfitte a tavolino!"

Le vicende di matrice razzista che a Udine hanno visto Mike Maignan come vittima fanno ancora (giustamente) parlare sui quotidiani sportivi e non del nostro paese. Tuttosport questa mattina ha riportato le reazioni del mondo del calcio. In particolare il quotidiano di Torino ha titolato usande le parole del Presidente FIFA Gianni Infantino: "Sconfitte a tavolino!".

Infantino ha condannato gli eventi di Udine e anche quelli verificatisi a Sheffield, durante la partita tra Sheffield Wednesday e Conventry City, in cui Kasey Palmer, giocatore degli ospiti, è stato vittima di insulti razzisti. Le parole del presidente FIFA: "Gli eventi di sabato a Udine e Sheffield sono assolutamente ripugnanti e del tutto inaccettabili. Non c'è posto per il razzismo né per altre forme di discriminazione, nel calcio così come nella società. I giocatori interessati da quanto accaduto sabato hanno il mio pieno supporto. È necessario che TUTTE le parti interessate agiscano, a partire dall'istruzione nelle scuole, affinché le future generazioni comprendano che questo non è parte del calcio né della società.

Oltre alla procedura a tre fasi (sospensione della partita, seconda interruzione della partita, partita annullata), va comminata la sconfitta a tavolino per le squadre i cui tifosi si siano resi protagonisti di atti di natura razzista - provocando così l'annullamento della partita -, cosi come vanno attuati divieti di accesso agli stadi di tutto il mondo e portate avanti accuse penali nei confronti di chi compie atti razzisti.

La FIFA e il mondo del calcio mostrano piena solidarietà alle vittime di razzismo e di ogni altra forma di discriminazione. Una volta per tutte: no al razzismo! No ad ogni forma di discriminazione!".