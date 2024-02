Insulti razzisti a Leao, la Gazzetta: "Rafa non ci sta. In azione sui social"

Ieri mattina, sui social, Rafael Leao ha riportato alcune offese razziste che ha ricevuto su Instagram da un "tifoso" rossonero. Il calciatore portoghese, che come tutto il Milan ha recentemente vissuto lo spiacevole episodio di Udine che ha visto come vittima Mike Maignan, ha risposto nelle proprie storie, ricevendo immediato sostegno dal Milan che gli ha espresso vicinanza. La Gazzetta dello Sport questa mattina titola così sul gesto di Leao contro il razzismo "Rafa non ci sta". Poi aggiunge nel sottotitolo: "Leao in azione sui social contro le offese razziste".

Ripubblicando il messaggio dell'utente razzista sui propri social, Leao gli ha risposto così: "Purtroppo nel mondo continuano a esserci questo tipo di persone con la mente piccola". La risposta del Milan è stata tempestiva: "Rafa siamo con te. Nella nostra tifoseria e nel calcio non c’è spazio per il razzismo".